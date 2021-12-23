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23 декабря 2021, 12:07 Источник: Тeleprogramma.pro

В. Путин и Э. Тутберидзе, фото: vk.com/eteritutberidze

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что она смогла бы научить фигуристку, ученицу Алексея Мишина Елизавету Туктамышеву сложнейшим элементам. Этери Тутберидзе стала участницей программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Тренер, воспитавшая олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову, призналась в беседе с Дмитрием Борисовым, что её удивляет, почему звёздная ученица Алексея Мишина чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не прыгает четверные прыжки. Этери Тутберидзе уверена - она бы без проблем обучила фигуристку сложным элементам.

Этери Тутберидзе на Первом канале довольно пренебрежительно высказалась о знаменитом фигуристе, открывшем академию фигурного катания Евгении Плющенко и возможном с ним соперничестве.

Плющенко и Мишин отказались комментировать интервью коллеги,- сообщает Teleprogramma.pro. "Я не комментирую ничего. Не даю никаких интервью", — заявил Евгений Плющенко. Алексей Мишин сказал так: "Я не комментирую. Чао!".

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