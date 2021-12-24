Дочь Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин завоевали серебро на чемпионате России

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24 декабря 2021, 18:31

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебро на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду. Результат пары за ритмический и произвольный танцы - 207,70 баллов.

Дэвис и Смолкин завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине.

Диана Дэвис - дочь знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Отец Глеба Смолкина – сын актёра театра и кино Бориса Смолкина.

Заслуженный артист РФ Борис Смолкин доволен выступлением своего сына и Дианы Дэвис на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Актёр признался, что он «в фигурном катании обыватель», но ему понравилось.

Смолкин-старший выразил надежду на успехи дуэта в будущем.

Осенью дуэт успешно выступал на этапах Кубка мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Davis (@di__davis)

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Чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы партнёра

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