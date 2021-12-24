Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы партнёра

Аргументы Недели → Спорт 13+

24 декабря 2021, 17:32

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, фото: Вконтакте

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России из-за обострения травмы партнёра. Действующие чемпионы мира в танцах на льду не выступили в произвольном танце.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов снимаются с чемпионата России в Санкт-Петербурге. На тренировке партнер получил травму.

Всё прояснила Виктория. Фигуристка написала в соцести: "Друзья, у нас есть очень важная новость... Сегодня утром, на последнем тренировочном прокате Никита сказал мне, что у него снова обострилась старая травма спины и, что если он ещё хоть раз сделает сегодня поддержку, то потом не сможет разогнуться! Я максимально готова была взять всё в свои руки и чуть ли не понести его на себе. Но мы всё равно решили, что не стоит так рисковать.

⠀

Мы были настроены на победу и все силы вкладывали, чтобы её получить. Все видели, насколько мы готовы к этому ЧР. В какой форме мы к нему пришли.

⠀

Вместе с врачами и тренерами несколько часов обсуждали наши дальнейшие действия и все пришли к одному, что мы должны сняться с произвольной программы... По приезду в Москву Никита сразу начнёт восстанавливать спину. Уже знает, как это делать. Чтобы к следующим важным стартам подойти в идеальной форме!"

Ученики Александра Жулина после ритм-танца лидировали, набрав 93,61 балла и побив мировой рекорд.

В итоге чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин.

Степанова и Букин, шедшие после ритмического танца вторыми, за Синициной и Кацалаповым, за свой произвольный прокат получили 134,61 балла. В сумме танцоры получили 223,37 балла.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости