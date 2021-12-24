Фигурист Соловьев рассказал об эмоциональных ссорах с Бузовой на тренировках

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24 декабря 2021, 12:58 Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова, фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, участник шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев поделился воспоминаниями от тренировок с телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, во время подготовок к выступлениям у них было два эмоциональных момента.

Спортсмен признался, что на протяжении «Ледникового периода» возникали сложности с постановками номеров, изучением новых элементов. Соловьев добавил, что Ольга эмоциональный человек, но он с терпением к этому относился. Однако под середину проекта было два момента, когда партнёрам пришлось разъехаться в разные стороны и покататься в одиночку, чтобы успокоиться.

«Потом я немного выругался, а Оля обиделась на меня. Я подъехал к ней и сказал: «Это было не по отношению к тебе, а к ситуации. Я перфекционист, и когда у меня что-то не получается, я ругаюсь»,- поделился фигурист в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

При этом Соловьев отметил, что с Бузовой работалось легко, хотя его называли «бедным», но он себя таковым не считает. Сейчас звезды периодически списываются. Ольга даже восхищается поставленными с его участием в проекте номерами.

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