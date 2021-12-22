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Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

, 19:21

Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине
хоккей, фото: pixels.com

Игроки Национальной хоккейной лиги отказались от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в пресс-службе лиги.

Данное решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и растущего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Национальная хоккейная лига уважает и ценит желание игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире среди "лучших из лучших". Поэтому мы ждали так долго, как только возможно, взвешивая все варианты участия наших игроков в зимних Олимпийских играх 2022 года»,- пояснил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Он отметил, что на 23 декабря из-за пандемии были перенесены уже 50 матчей. По его словам, несмотря на максимальное старание всех сторон процесса, текущие обстоятельства сделали невозможным участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года. Беттмэн добавил, что спортсмены с нетерпением ждут участия на Олимпиаде 2026 года.

«Нашей целью было и будет завершение регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому со вновь введенными усиленными протоколами мы начнем использовать период с 6 по 22 февраля (на который была заложена пауза для участия в Олимпийских играх) для проведения уже перенесенных матчей или тех, что еще будут отложены»,- резюмировал он.

Беттмэн поблагодарил Международный олимпийский комитет, Международную федерацию хоккея и оргкомитет Олимпиады в Пекине за проделанную работу.

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