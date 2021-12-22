Атрем Дзюба заявил, что готов вернуться в сборную, но «без всяких подковерных игр»

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22 декабря 2021, 13:46 Источник: РИА Новости

Артем Дзюба, Maksim Konstantinov/globallook.com

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, готов вернуться в сборную России и не против сделать шаг навстречу тренеру команды Валерию Карпину, с которым у форварда давний конфликт.

Свой последний матч в составе сборной Дзюба провел в июне на чемпионате Европы против команды Дании. Валерий Карпин, сменивший на посту тренера команды Станислава Черчесова, включил его в расширенный состав сборной на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира. Однако Дзюба отказался ехать на сборы, заявив, что находится не в оптимальной форме. После этого Карпин больше не вызывал форварда в сборную.

«Я не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную, без всяких подковерных игр. Когда сборная побеждает, ты душа команды. Как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», - заявил футболист в интервью «Матч ТВ».

Нападающий «Зенита» сказал, что хочет играть в сборной, но его не устраивает видение главным тренером роли форварда.

«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. [Карпин] сказал, что его [Дзюбы] голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного есть одни критерии, для другого - другие. А должны быть для всех одинаковые».

Ранее, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать российских футболистов за плохую игру в сборной.

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