Депутат Госдумы Хамзаев выступил с предложением штрафовать российских футболистов за плохую игру в сборной

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20 декабря 2021, 15:33 Источник: РИА Новости

Сборная России по футболу, Maksim Konstantinov/globallook.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен направить письма министру спорта Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову с предложением штрафовать футболистов за плохую игру в сборной.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации»,- заявили в пресс-службе Хамзаева.

Там сообщили также, что письма с этим предложением будут в скором времени направлены министру спорта и главе Российского футбольного союза.

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей»,- цитирует Хамзаева его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату.

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