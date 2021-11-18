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Комментатор Илья Казаков: Футболист «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату

, 12:39 Источник: t.me/kazakovIlya1

Комментатор Илья Казаков: Футболист «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату
Фото: spartak.com

Бывший пресс-атташе сборной России, комментатор Илья Казаков сообщил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просил клуб уменьшить его зарплату.

По данным некоторых источников, нынешний оклад футболиста составляет 2 миллиона евро в год, а зарплата – около 3,3 млн евро.

Контракт Романа Зобнина со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 11 игр в РПЛ, забив 2 гола.

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