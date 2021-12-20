Экс-премьер Финляндии Александр Стубб возмутился решением российской сборной по хоккею сыграть с финнами в форме СССР

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20 декабря 2021, 16:58 Источник: "Московский комсомолец"

Сборная России на Кубке Первого канала, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Бывший премьер-минстр Финляндии Александр Стубб написал в своем Twitter возмущенный пост по поводу выступления российской сборной по хоккею на Кубке Первого канала в форме СССР.

«Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей», — написал Стубб.

Решение сборной России выступать в форме ССССР, по его мнению, следует рассматривать как агрессивный жест, недопустимый в спорте. Экс-премьер заявил, что важен не столько результат игры, сколько то, что страны, участвующие в турнире, были «жестоко аннексированы» СССР.

«Сборная России играла в форме с надписью «СССР», воздав честь режиму, убившему миллионы невинных людей в Советском Союзе и других странах, а также развязавшему войну с Финляндией», — подчеркнул политик, добавив при этом что его стране, видимо, стоит вступить в НАТО.

Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии состоялся в воскресенье. Финны выигралы со счетом 3:2. Тренер россиян Алексей Жамнов сказал по итогам матча, что у него нет претензий к нашим хоккеистам.

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