У главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова нет претензий к хоккеистам, проигравшим финнам

У главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова нет претензий к нашим хоккеистам, проигравшим команде Финляндии. Сборная Финляндии по хоккею обыграла россиян в финале Кубка "Первого канала".
Жамнов назвал усталость одной из причин поражения национальной команды от финнов в решающем матче турнира в Москве перед Олимпийскими играми.
Тренер сказал, что усталость наложилась, была четвёртая игра за пять дней. По словам Жамнова, россияне старались держать темп, а с финнами играть тяжело. "Они действуют чисто от обороны и на контратаках. Мы старались больше играть в атаке, что-то получалось, что-то — нет", - цитирует РБК Алексея Жамнова.
Менеджер по работе с игроками сборной России Илья Ковальчук оценил выступление национальной команды на твёрдую четверку.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.