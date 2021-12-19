У главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова нет претензий к хоккеистам, проигравшим финнам

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19 декабря 2021, 21:38 Источник: РБК

Алексей Жамнов, фото: Velengurin Vladimir, globallookpress.com

У главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова нет претензий к нашим хоккеистам, проигравшим команде Финляндии. Сборная Финляндии по хоккею обыграла россиян в финале Кубка "Первого канала".

Жамнов назвал усталость одной из причин поражения национальной команды от финнов в решающем матче турнира в Москве перед Олимпийскими играми.

Тренер сказал, что усталость наложилась, была четвёртая игра за пять дней. По словам Жамнова, россияне старались держать темп, а с финнами играть тяжело. "Они действуют чисто от обороны и на контратаках. Мы старались больше играть в атаке, что-то получалось, что-то — нет", - цитирует РБК Алексея Жамнова.

Менеджер по работе с игроками сборной России Илья Ковальчук оценил выступление национальной команды на твёрдую четверку.

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