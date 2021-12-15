«Спартак» объявил об отставке главного тренера клуба Витории

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15 декабря 2021, 20:28 Источник: РИА Новости

Руй Витория, Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/globallookpress.com

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Руй Витория отправлен в отставку. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил в пресс-службе московской команды.

Под руководством Витории «Спартак» провел 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение с футбольным кубом было рассчитано до 2023 года.

В Российской Премьер-Лиге команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

В свою очередь, бывший футболист сборной России Игорь Колыванов, комментируя увольнение Витории, заявил, что частые тренерские перестановки говорят о нервозности внутри команды. По его словам, «то одно случается, то другое, то какие-то высказывания работников клубов». Он считает, что команда не может выйти из «череды неудач», «нет стабильности» в игре.

«В "Спартаке" работал испанец Унаи Эмери, его уволили - он выиграл Лигу Европы несколько раз. Потом был швейцарец Мурат Якин - сейчас он сборную вывел в финальную пульку чемпионата мира. Специалисты-то неплохие. Внутри что-то происходит. Нет какого-то спокойствия, нервозность присутствует внутри команды … Коллективной игры не видно. Кто в лес, кто по дрова»,- добавил спортсмен.

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