В 2022 году в Челябинской области пройдут соревнования по автоспорту

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15 декабря 2021, 14:16 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В следующем году на Южном Урале состоятся соревнования по автоспорту различных уровней. Запланированы Кубок России по ралли «Малахит», межрегиональные соревнования по гонкам на льду, всероссийские соревнования по зимнему картингу, всероссийские соревнования по автомногоборью юношеские и взрослые, отборочный этап Кубка России по автокроссу, этап Чемпионата России для кузовных и специальных кроссовых автомобилей, этап Кубка России по ралли а также другие мероприятия. Об этом сегодня в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс» рассказал руководитель Федерации автомобильного спорта Челябинской области Владимир Денисенко.

Южноуральские спортсмены с нетерпением ждут, когда завершится реконструкция челябинского автоспорткомплекса «Трасса 74». Обновление комплекса ранее анонсировала глава города Наталья Котова.

«У «Трассы 74» идеальное расположение: она находится в черте города, но на отдалении от жилых домов. Площадь автоспорткоплекса составляет 22 гектара, что позволяет создать удобные и безопасный объект для развития этого вида спорта», — прокомментировал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников.

«Думаю, что после реконструкции, количество занимающихся автоспортом на «Трассе 74» значительно возрастет, — поделился мнением Сергей Ефимов. — Самое главное, что улучшится качество подготовки спортсменов».

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