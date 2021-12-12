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Американская теннисистка Эверт призвала не проводить ОИ в России и Китае

, 12:47

Американская теннисистка Эверт призвала не проводить ОИ в России и Китае
теннисистка, фото: pixels.com

Американская теннисистка, 18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт предложила запретить принимать Олимпийские игры России и Китаю. Так она поддержала резкое высказывание баскетболиста Энеса Кантера о проведении ОИ в КНР.

«Нужно отказаться от проведения Олимпиады в таких странах, как Китай, - в странах, которые идут против всего человечества»,- написала спортсменка в Twitter.

Эверт добавила, что ее «передергивало», когда Олимпиада проходила в России. По ее словам, такие действия показывают, что в мире поддерживают «коррупцию».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил бойкот Олимпиаде в Китае. Вашингтон не будет отправлять  официальную делегацию на зимние ОИ и Паралимпиаду 2022 года в Пекине. Это решение поддержали Австралия и Канада. 

Кроме того, журналист Владимир Познер выразил мнение, что КНР вообще не достойна проведения Олимпиады из-за своей борьбы с инакомыслием.

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