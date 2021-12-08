Владимир Познер заявил, что Китай не достоин проведения Олимпиады-2022

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8 декабря 2021, 11:24 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Журналист Владимир Познер прокомментировал решение администрации президента США Джо Байдена о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что руководство США «не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года».



«Важно, что все американские спортсмены едут на Олимпиаду. Решение властей США какое-то половинчатое, оно никакое»,- считает Познер.



По его мнению, Китай вообще не достоин проведения Олимпиады из-за своей борьбы с инакомыслием.



«Не очень понимаю, почему такое, в общем мягкое отношение к Китаю в этом вопросе. На мой взгляд, следовало бы гораздо более резко отреагировать в этом вопросе. Причем сделать это не накануне, а гораздо раньше. Имею в виду не только американцев.



Вообще не очень понимаю, почему китайцам это все прощается. Но на Олимпиаде и соревнованиях это решение американцев никак не отразится»,- подчеркнул журналист.





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