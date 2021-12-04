Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса

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4 декабря 2021, 18:25 Источник: RT

Андрей Рублев, Oscar J. Barroso/globallook.com

Сборная России по теннису после 14-летнего перерыва вышла в Финал Кубка Дэвиса. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев победили немцев в полуфинале соревнований.

В первой игре полуфинального матча Андрей Рублев переиграл Доминика Кепфера (6:4, 6:0). Во второй Даниил Медведев также в двух сетах победил Яна-Ленарда Штруффа: 6:4, 6:4.

Финальный поединок состоится 5 декабря - сборная России сыграет со сборной Хорватии.

Последний раз российские теннисисты выходили в финал Кубка Дэвиса в 2007 году. Тогда они проиграли команде США. За всю историю сборная России дважды становилась чемпионом престижного теннисного турнира: в 2002 и 2006 годах.

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