Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису после 14-летнего перерыва вышла в Финал Кубка Дэвиса. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев победили немцев в полуфинале соревнований.
В первой игре полуфинального матча Андрей Рублев переиграл Доминика Кепфера (6:4, 6:0). Во второй Даниил Медведев также в двух сетах победил Яна-Ленарда Штруффа: 6:4, 6:4.
Финальный поединок состоится 5 декабря - сборная России сыграет со сборной Хорватии.
Последний раз российские теннисисты выходили в финал Кубка Дэвиса в 2007 году. Тогда они проиграли команде США. За всю историю сборная России дважды становилась чемпионом престижного теннисного турнира: в 2002 и 2006 годах.
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