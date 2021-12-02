Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за омикрон-штамма коронавируса

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2 декабря 2021, 12:12 Источник: Sports.ru

Финалисты Гран-при Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Raniero Corbelletti/globallook.com

Финал чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменен. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ISU (Международного союза конькобежцев). С 30 ноября из распространения омикрон-штамма коронавируса Япония закрыла въезд в страну для иностранцев.

«К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось», — публикует сообщение пресс-службы сайт ISU.

По словам президента российской Федерации фигурного катания Александра Горшкова, РФФК пока не получала официального уведомления об отмене соревнований. По имеющейся информации, рассматривается вариант переноса финала Гран-при на конец сезона.

В соревнованиях должны были выступить пять российских фигуристок-одиночниц, четыре спортивные пары, одна танцевальная и один одиночник. Наши спортсмены должны были вылететь в Осаку 6 декабря.

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