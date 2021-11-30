Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Японии, несмотря на закрытие границ из-за омикрон-штамма

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30 ноября 2021, 10:37 Источник: Sports.ru

Одна из участниц финала Камила Валиева, Darryl Dyck/globallook.com

Финал Гран-при - самого престижного соревнования фигуристов первой половины сезона — пройдет в японской Осаке, несмотря на то что с 30 ноября страна закрыла въезд для иностранцев из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Об этом объявили в Федерации конькобежного спорта Японии. Сообщается, что соревнования пройдут в ранее объявленные сроки с 9 по 12 декабря и будут проводиться в формате «пузыря», при котором для спортсменов, тренеров и других и аккредитованных лиц будут ограничены контакты с внешним миром.

«Мы продолжим подготовку и будем принимать меры по борьбе с инфекцией в соответствии с политикой правительства», - приводит слова Федерации сайт sports.ru

В финале Гран-при в каждом виде выступает по 6 сильнейших спортсменов или пар. В нем будут представлены пять российских фигуристок-одиночниц, четыре спортивные пары, одна танцевальная и один одиночник. Наши спортсмены должны вылететь в Осаку 6 декабря.

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