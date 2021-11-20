Аргументы Недели Спорт 13+

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о досадном падении на этапе Гран-при в Гренобле

, 18:32 Источник: ТАСС

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о досадном падении на этапе Гран-при в Гренобле
Анна Щербакова, Dmitry Golubovich/globallook.com

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова после выигрыша этапа серии Гран-при в Гренобле рассказала, что она чувствовала после срыва первого прыжка в самом начале произвольной программы.

Щербакова, одержав победу на втором для себя этапе серии Гран-при, вышла в финал самого престижного турнира первой половины сезона с максимально возможным количеством баллов — 30. Однако в самом начале произвольной программы фигуристка допустила досадное падение с четверного лутца.

«Я приехала сюда заряженная, была сконцентрирована, и на произвольную программу я выходила полная сил. На шестиминутной разминке очень хорошо прыгала, и была на сто процентов уверена в себе. Ошибка меня выбила, но для меня важно, что после нее, хотя внутри я и нервничала, выполнила все. Может, сейчас я еще немного не пришла в себя», - рассказала фигуристка журналистам.

Когда ее спросили о планах на предстоящий чемпионат России, который станет этапом отбора на Олимпийские игры, Щербакова ответила: «Никогда не думаю заранее. Просто знаю, над чем нужно работать, чтобы хорошо показать себя на чемпионате России».

Две недели назад Щербакова с личным рекордом одержала победу на этапе серии Гран-при В Турине.  

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

В мире

Телеведущий Соловьев заявил о «панике» у Зеленского из-за тупиковой ситуации вокруг Донбасса

Телеведущий Соловьев заявил о «панике» у Зеленского из-за тупиковой ситуации вокруг Донбасса

Российский телевизионный ведущий Владимир Соловьев заявил о «панике» у президента Украины Владимира Зеленского из-за тупиковой ситуации, сложившейся вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Происшествия

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Общество

Политика

Политика

В мире

Общество

Культура

В мире

Культура

В мире

Происшествия

Общество

Культура

Общество

Происшествия