Фигуристка Анна Щербакова рассказала о досадном падении на этапе Гран-при в Гренобле

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20 ноября 2021, 18:32 Источник: ТАСС

Анна Щербакова, Dmitry Golubovich/globallook.com

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова после выигрыша этапа серии Гран-при в Гренобле рассказала, что она чувствовала после срыва первого прыжка в самом начале произвольной программы.

Щербакова, одержав победу на втором для себя этапе серии Гран-при, вышла в финал самого престижного турнира первой половины сезона с максимально возможным количеством баллов — 30. Однако в самом начале произвольной программы фигуристка допустила досадное падение с четверного лутца.

«Я приехала сюда заряженная, была сконцентрирована, и на произвольную программу я выходила полная сил. На шестиминутной разминке очень хорошо прыгала, и была на сто процентов уверена в себе. Ошибка меня выбила, но для меня важно, что после нее, хотя внутри я и нервничала, выполнила все. Может, сейчас я еще немного не пришла в себя», - рассказала фигуристка журналистам.

Когда ее спросили о планах на предстоящий чемпионат России, который станет этапом отбора на Олимпийские игры, Щербакова ответила: «Никогда не думаю заранее. Просто знаю, над чем нужно работать, чтобы хорошо показать себя на чемпионате России».

Две недели назад Щербакова с личным рекордом одержала победу на этапе серии Гран-при В Турине.

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