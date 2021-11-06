Щербакова после победы на Гран-при по фигурному катанию в Италии рассказала о проблемах со здоровьем

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6 ноября 2021, 19:59 Источник: Матч ТВ

Анна Щербакова, фото: Jin Mamengni/XinHua/ globallookpress.com

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Италии. Спортсменка призналась, что испытывала проблемы со здоровьем.

«У меня были некоторые проблемы со здоровьем, но это нормально, каждый спортсмен сталкивается с чем-то подобным. Сейчас у меня все хорошо, мое здоровье в порядке. Я рада, что смогла вернуть свой четверной прыжок в произвольной программе»,- поделилась фигуристка.

Щербакова рассказала, на тренировках в «Хрустальном» накатывала вариант с четверным флипом, который показала на выступлении. 17-летняя спортсменка уверена, что флип получался стабильно и без проблем, «практически не было на нем ошибок».

«Были хорошие попытки лутца, и в шестиминутной разминке я сделала лутц. Как я уже говорила, аппетит приходит во время еды. Мне захотелось большего, я подумала, что уже не буду удовлетворена прокатом с одним флипом и хотелось попробовать еще лутц. Но тренеры в последний момент отговорили. Сказали, что сначала надо показать уверенный флип. И дальше уже двигаться вперед»,- отметила спортсменка.

В произвольной программе фигуристка прыгнула четверной флип, тройной флип в каскаде с тройным тулупом, два двойных акселя, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Щербакова установила личный рекорд в произвольной программе — 165,05 балла. По сумме двух прокатов фигуристка получила 236,78 балла и заняла первое место. Серебро получила россиянка Майя Хромых (226,35), бронзу - бельгийка Луна Хендрикс (219,05).

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