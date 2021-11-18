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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался от COVID-19, футболисту было 42 года

, 12:12

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался от COVID-19, футболисту было 42 года
Денис Ковба, фото с сайта kc-camapa.ru

Ушел из жизни бывший полузащитник команды «Крылья Советов» и сборной Белоруссии Денис Ковба.
Футболисту было 42 года. Денис Ковба умер от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

На днях супруга бывшего игрока самарского клуба «Крылья Советов» Надежда сообщила, что Денис госпитализирован с диагнозом «коронавирус», находится в реанимации.

Сегодня на сайте футбольного клуба появилось сообщение о смерти Дениса Ковбы. "На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность", - говорится в некрологе.

Футбольный клуб принес соболезнования родным и близким Дениса Ковбы.

Накануне стало известно об уходе телеведущей Кристины Асмаловской.  Ей был 41 год. Умерла от ковида.

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