Ведущая «АБВГДейки» Татьяна Черняева рассказала, что Кристина Асмаловская «не успела сама себя уговорить вакцинироваться»

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17 ноября 2021, 14:19 Источник: Говорит Москва

kino-teatr.ru

Об уходе из жизни Кристины Асмаловской, танцовщицы, телеведущей, рассказала художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. Сердце Кристины Асмаловской остановилось 16 ноября. Актрисе был всего лишь 41 год.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Татьяна Черняева рассказала, что Асмаловская не была привита от коронавируса.

По словам худрука «АБВГДейки», Асмаловская попала в больницу с камнем в желчном пузыре. После выписки из больницы женщине стало плохо, она начала задыхаться. Вновь её госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, в больнице перевели в реанимацию. Кристина была подключена к аппарату ИВЛ, и во вторник, 16 ноября, утром она умерла.

Черняева знает, что Асмаловская не делала прививку от коронавируса. Как она думает, Кристина не успела сама себя уговорить. «Вот бывает такое легкомысленное отношение к своему здоровью. Я думаю, это тот самый случай был», - полагает Черняева.

Худрук программы «АБВГДейка» вспоминает Кристину Асмаловскую как доброго, талантливого и красивого человека. Асмаловская семь лет была соведущей Черняевой.

«Это большая потеря для всех членов нашей команды, у нас команда — это семья, и она как дочь была. Она останется в памяти многих поколений детишек, потому что семь лет и 280 программ — это много», - заключила худрук.

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