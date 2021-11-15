Валерий Карпин после матча с Хорватией заявил, что может покинуть сборную России перед стыковыми матчами
15 ноября 2021, 21:53
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник заявил, что может покинуть команду перед стыковыми матчами. Игра в Сплите была тяжелой. Футболисты играли под сильным дождем. На 81 минуте - автогол.
Мяч попал в колено Фёдора Кудряшова и вошёл в ближний нижний угол ворот, которые пытался, но не смог защитить 22-летний Матвей Сафонов.
Карпин винит себя в таком результате матча. На YouTube-канале "Коммент.Шоу" на вопрос о том, уйдет ли он из сборной после окончания квалификации ЧМ-2022, Карпин сказал, что он думает. Пока не знает, сколько это займет времени. "Мне нужно отдохнуть и принять решение",- пояснил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
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