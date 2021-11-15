Валерий Карпин после матча с Хорватией заявил, что может покинуть сборную России перед стыковыми матчами

Аргументы Недели → Спорт 13+

15 ноября 2021, 21:53

В. Карпин, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник заявил, что может покинуть команду перед стыковыми матчами. Игра в Сплите была тяжелой. Футболисты играли под сильным дождем. На 81 минуте - автогол.

Мяч попал в колено Фёдора Кудряшова и вошёл в ближний нижний угол ворот, которые пытался, но не смог защитить 22-летний Матвей Сафонов.

Карпин винит себя в таком результате матча. На YouTube-канале "Коммент.Шоу" на вопрос о том, уйдет ли он из сборной после окончания квалификации ЧМ-2022, Карпин сказал, что он думает. Пока не знает, сколько это займет времени. "Мне нужно отдохнуть и принять решение",- пояснил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости