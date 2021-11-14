Аргументы Недели Спорт 13+

Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч с Хорватией с травмой

, 21:59 Источник: Матч ТВ

Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч с Хорватией с травмой
Федор Кудряшов, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Защитник сборной России Федор Кудряшов получил травму в матче с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. Футболист начал хромать на последних минутах игры.

Кудряшов принес победу противнику, сделав автогол. На 81-й минуте футболист срезал ногой мяч в свои ворота после навеса игрока сборной Хорватии. Этот гол был единственным в сегодняшнем матче. Теперь сборной РФ предстоит выступить в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что спортсмен первым ушел с поля после матча. Кудряшов не стал подходить к российским болельщикам. 

Читайте также: Сборная Хорватии побеждает Россию 1:0. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Экс-глава МИД Украины Климкин предложил с помощью креатива «победить» в вооружённом конфликте с Россией

Экс-глава МИД Украины Климкин предложил с помощью креатива «победить» в вооружённом конфликте с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, как «победить» Россию в вооруженном противостоянии. По его словам, ВСУ нужно опираться на боевой опыт Украинской повстанческой армии (УПА), воевавшей на стороне Третьего рейха.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью