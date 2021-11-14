Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч с Хорватией с травмой

Защитник сборной России Федор Кудряшов получил травму в матче с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. Футболист начал хромать на последних минутах игры.
Кудряшов принес победу противнику, сделав автогол. На 81-й минуте футболист срезал ногой мяч в свои ворота после навеса игрока сборной Хорватии. Этот гол был единственным в сегодняшнем матче. Теперь сборной РФ предстоит выступить в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Отмечается, что спортсмен первым ушел с поля после матча. Кудряшов не стал подходить к российским болельщикам.
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