Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч с Хорватией с травмой

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14 ноября 2021, 21:59 Источник: Матч ТВ

Федор Кудряшов, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Защитник сборной России Федор Кудряшов получил травму в матче с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. Футболист начал хромать на последних минутах игры.

Кудряшов принес победу противнику, сделав автогол. На 81-й минуте футболист срезал ногой мяч в свои ворота после навеса игрока сборной Хорватии. Этот гол был единственным в сегодняшнем матче. Теперь сборной РФ предстоит выступить в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что спортсмен первым ушел с поля после матча. Кудряшов не стал подходить к российским болельщикам.

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