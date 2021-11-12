На первенстве России челябинские дзюдоисты завоевали две бронзовых награды

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12 ноября 2021, 15:46 Татьяна Михайлова

Фото: https://www.judo.ru.

Третьи места на турнире среди спортсменов до 18 лет заняли Ева Огнивова и Кирилл Шитяков.

Южноуральца провели на татами по 5 поединков. Ева Огнивова одержала победу над Ассоль Савченковой из Санкт-Петербурга, Айсель Бахыш-Заде из Республики Башкортостан, Юлианной Ширяевой из Краснодарского края. Однако девушка уступила в полуфинале Инсанат Заирбековой из Москвы, но в битве за бронзу нанесла поражение Дарье Ждановой из Хакасии.

Кирилл Шитяков одержал победу над тремя противниками: Ильей Чопенко из Рязани, Ильей Беловым из Иркутска, Олегом Севрюгиным из Мурманской области. Как и его землячка Ева Огнивова, Кирилл уступил в полуфинале дагестанцу Абдулкадыру Умаханову. Но в решающей сватке южноуралец оказался сильнее Рустема Кадзаева из Осетии.

Добавим, что команду из Челябинской области представляли 22 спортсмена под руководством старшего тренера юношеской сборной области, мастера спорта России международного класса Сергей Лепихин. Лучшие по итогам первенства дзюдоисты отобраны в составе юношеской сборной страны для участия в первенствах Европы и мира.

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