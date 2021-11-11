Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» отметил двойной праздник
11 ноября 2021, 08:11 Татьяна Михайлова
Он совпал с участием спортсменов в Чемпионате России по водному поло.
10 ноября — дата основания ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Уже несколько десятилетий клуб является одним из спортивных флагманов страны, завоевывая награды престижных российских и международных соревнований.
Этот день для златоустовских ватерполистов связан с еще одним важным событием. 10 ноября родился Михаил Накоряков — основатель, бессменный лидер и главный тренер «Динамо-Уралочки».
Двойной праздник клуб отмечает по-спортивному: вчера в Центре олимпийской подготовки, который базируется в Златоусте, состоялось торжественное открытие Чемпионата России по водному поло и первые матчи. Напомним, что на престижные соревнования «Динамо-Уралочка» направила 2 команды.
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