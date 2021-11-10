21-летний российский хоккеист Болтов умер из-за травмы позвоночника

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10 ноября 2021, 16:48

хоккеисты, фото: pixels.com

Бывший игрок клуба Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) «Липецк», 21-летний хоккеист Андрей Болтов, скончался из-за травмы позвоночника. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в официальной группе команды «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Андрей Болтов. На протяжении нескольких месяцев он стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил её»,- написали представители клуба.

Липчане выразили глубокие соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал хоккеиста.

«Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим»,- заключили они.

Андрей Болтов родился 28 марта 2000. Спортсмен выступал за хоккейный клуб «Липецк» с 2018 года. За это время он провёл 85 матчей, в которых набрал 44 (18+26) очка.

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