Ирина Слуцкая прокомментировала возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании

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5 ноября 2021, 12:39

Ирина Слуцкая, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Ирина Слуцкая, знаменитая российская фигуристка, прокомментировала возможное повышение возрастного ценза в фигурном катании. Слуцкая - двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы не верит, что в ее родном виде спорта возможно повышение возрастного ценза.

Сейчас на мировых турнирах блестяще выступают воспитанницы тренера Этери Тутберидзе 15-летние Майя Хромых и Дарья Усачёва, 17-летние Александра Трусова и Анна Щербакова. У девушек сложные и красивые программы.

Россиянка Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына заняли первое, второе и третье места в короткой программе на первом в сезоне на этапе Гран-при США.

Как рассуждает Ирина Слуцкая, зачем "лишать молодых фигуристок возможности бороться со старшими и давать выступать только после 17—18 лет, если они уже конкурентоспособны?" Знаменитая фигуристка уверена, что "тогда большой спорт действительно многое потеряет".

По мнению Слуцкой, "все зрелищные и интересные программы останутся в юниорском катании". Она убеждена, что все рассуждения о возрастном цензе ничего пока под собой не имеют, - передает RT.

При этом фигурстка не исключает, что могут быть изменения в правилах о возрастном цензе, но только если будет придумано что-то более разумное. Она заключила, что решать все будет в любом случае ISU, который регулярно меняет правила, добавляет что-то новое или убирает, а спортсмены могут только наблюдать и повиноваться.

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