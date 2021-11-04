Российскому хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация из-за данных Родченкова

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4 ноября 2021, 22:24 Источник: РИА Новости

Валерий Ничушкин, Pavel Tkachuka/globallook.com

Российскому хоккеисту Валерию Ничушкину грозит четырехлетняя дисквалификация за применение допинга. Об этом в ближайшее время может сообщить Всемирное антидопинговое агентство ( WADA).

Как сообщил РИА Новости информированный источник, в основе решения WADA – данные, полученные от бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA. Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную», — цитирует слова источника агентство. Ничушкин был членом сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Григорий Родченков известен своими разоблачениями «государственной системы» допинга в России. В январе 2016 года он уехал в США, став информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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