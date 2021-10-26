Проректор РТУ МИРЭА Тарасов предложил ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры

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26 октября 2021, 11:33

геймер, pixabay.com

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов во вторник выдвинул идею о разработке профильного Федерального закона о киберспорте, а также введении допинг-контроля на все отечественные киберспортивные турниры.

В письме на имя министра спорта РФ Олега Матыцина Игорь Тарасов отметил, что киберспорт в настоящий момент является одной из наиболее быстрорастущих цифровых отраслей, которая сможет предоставлять тысячи рабочих мест для молодых специалистов.

Как сообщает RT, проректор РТУ МИРЭА попросил главу ведомства при участии экспертного сообщества разработать профильный федеральный закон о киберспорте и внести поправки в Трудовой кодекс РФ в части официального трудоустройства киберспортсменов. Также он призвал министра спорта ввести официальный допинг-контроль на все киберспортивные турниры в России.

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