Работодатели стали чаще искать геймдизайнеров и 3D художников

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30 июля 2021, 06:43 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото из архива «Южноуральской панорамы» В. Шишкоедова

В вузах Челябинской области могут появиться новые специальности по подготовке разработчиков компьютерных игр.

В вузах России к концу следующего года планируется запустить образовательные программы в области киберспорта. Основная задача проекта — развитие у студентов дополнительных навыков и подготовка разработчиков игр. Об этом сообщает «Полит 74» с отсылкой на «Коммерстантъ».

В университетах Челябинской области пока нет отдельных направлений по подготовке специалистов компьютерных игр. Однако на программах, связанных с программированием, студенты изучают дисциплины по созданию игр. Кроме этого, представители Южно-Уральского государственного университета принимают участие в мировом чемпионате по одновременной разработке компьютерных игр.

Директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Александр Голлай в комментарии «Полит 74» отметил, что рынок киберспорта считается одним из самых перспективных. Количество заявок от работодателей по поиску программистов, 3D художников, геймдизайнеров и других специалистов в этой области растет ежегодно.

«В случае появления новых государственных стандартов высшего образования подготовки специалистов, связанных с компьютерными играми, Южно-Уральский государственный университет уже сейчас готов к их открытию, обладает кадрами и техническими возможностями в этой сфере», — добавил Александр Голлай.

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