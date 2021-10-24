Нурмагомедов о победе Емельяненко: «Это было очень быстро для 45 лет»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу бойца по смешанному стилю в тяжёлом весе Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.
«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души»,- высказал спортсмен.
Ранее сообщалось, что Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде, несмотря на более крупную комплекцию соперника. Американец был тяжелее на 13 кг и выше на 10 см. Отмечается, что это первый поединок российского спортсмена с 2019 года. На счету Последнего Императора 40 побед и 6 поражений за всю карьеру.
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