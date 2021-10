Емельяненко нокаутировал Джонсона за 106 секунд

Российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде. Поединок продлился 106 секунд.

Бойцы несколько раз вступали в перестрелки, а победителем каждый раз выходил Емельяненко. Отмечается, что это первый поединок российского спортсмена с 2019 года. Джонсон был крупнее: тяжелее на 13 кг и выше на 10 см. Однако физические характеристики 36-летнего американца не помешали Федору нанести три победных удара в челюсть и вырубить соперника.

Сам Емельяненко признался, что опасности в этом бою не чувствовал, но чувствовал, что он быстрее и хорошо чувствует дистанцию и нокаут. По словам спортсмена, он рад, что все прошло без травм.

«Слава богу, что все прошло без травм, но моя семья меня ждет. Не хочется, чтобы мои девочки росли без меня. Посмотрим, что будет дальше»,- поделился он в беседе с МАТЧ ТВ.

На счету Последнего Императора 40 побед и 6 поражений за всю карьеру.

????The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa