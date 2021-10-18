В Древней Олимпии зажжен огонь зимних Игр в Пекине

В Древней Олимпии 18 октября зажжен огонь зимних Игр 2022 года в Пекине. Церемония прошла без зрителей.
Огонь для олимпийского факела зажгли от солнечных лучей на алтаре древнегреческого храма Геры. В церемонии приняли участие президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу и президент МОК Томас Бах. Из-за ковидных ограничений она прошла без зрителей.
Не состоится и традиционная эстафета олимпийского огня. 19 октября он будет передан китайской делегации во время официальной церемонии, которая пройдет афинском стадионе «Панатинаикос». Мероприятие пройдет без присутствия публики.
Наши атлеты выступят на зимних Играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России.
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