Фьюри защитил чемпионский пояс WBC, нокаутировав Уайлдера

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10 октября 2021, 12:18

Тайсон Фьюри, Louis Grasse/Keystone Press Agency

Супербой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе завершился победой первого нокаутом в 11-м раунде.

В прошедшем поединке Уайлдеру отсчитывали нокдауны в третьем и десятом раундах, а Фьюри – в четвертом раунде дважды.

Отметим, что боксеры уже встречались на ринге. Впервые это произошло в конце 2018 года – бой тогда завершился ничьей. Второе противостояние состоялось в феврале 2020-го года, когда британец досрочно одолел американца, нанеся ему первое поражение на профессиональном уровне.

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