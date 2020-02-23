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Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде
фото из соцсети

Британец Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. Фьюри и Уайлдер сражались за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой проходил в Лас-Вегасе сегодня ранним утром по московскиму времени.

31-летний Тайсон Фьюри был активнее в ходе всей встречи. В ходе поединка он дважды отправил Деонтея Уайлдера в нокдаун. В седьмом раунде команда американца выбросила полотенце. Рефери зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом.
На счету Уайлдера до этого поединка было 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.

Теперь Фьюри отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBС в тяжелом весе. Поверженный чемпион мира Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырех титулов Тайсон Фьюри перед своим поединком устроили потасовку на пресс-конференции.

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