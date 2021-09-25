Валерий Карпин высказал мнение о скорой отставке Юрия Семина из «Ростова»

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25 сентября 2021, 16:23

Юрий Сёмин, фото с сайта ФК «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу, бывший наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин высказал мнением о скорой отставке тренера Юрия Семина, который сменил его в ростовском клубе 4 августа.

Карпин пожелал Семину успехов в будущей карьере. Он отметил, что у Юрия Павловича что-то "не получилось в «Ростове»", - передает «Матч ТВ».

ФК «Ростов» подписал соглашение с Семиным на два года после того, как в конце июля Российский футбольный союз сообщил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря этого года.

Сначала ожидалось, что наставник будет совмещать должности в «Ростове» и сборной команде. Вскоре стало известно, что Карпин остается работать только в национальной команде.

После восьми туров «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), у него шесть очков. Под руководством Семина 74-летнего команда одержала одну победу в семи играх.

«Ростов» проиграл «Чайке» со счетом 0:1 в Кубке России, и после этого матча стало известно об отставке тренера.

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