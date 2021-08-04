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Юрий Сёмин подписал контракт с ФК «Ростов» на два года

, 14:49

Юрий Сёмин подписал контракт с ФК «Ростов» на два года
Юрий Сёмин, фото с сайта ФК «Ростов»

Юрий Сёмин стал главным тренером футбольной команды «Ростов». Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом сроком на два года.

На сайта ФК «Ростов» опубликовано сообщение о назначении нового наставника, в нём говорится, что Юрий Павлович Сёмин – один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе.

Напоминается, что под его руководством три чемпионских титула завоевал московский «Локомотив», шесть выигранных Кубков России (ещё один – в качестве президента «железнодорожников»). Также среди достижений Юрия Павловича значатся успешные результаты в еврокубках.

Бывший наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля был назначен главный тренером сборной России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца 2021 года.

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