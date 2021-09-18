Черчесов получил предложение от китайского футбольного клуба

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18 сентября 2021, 22:42 Источник: Свободная пресса

Станиславо Черчесов, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что интерес к его услугам проявляет один из китайских клубов. По его словам, в КНР ему предлагают очень выгодные условия.

«Я уже получил несколько звонков из Китая. Нет, из Польши или России мне не звонили», - цитирует его слова газета «Свободная пресса».

Напомним, что 8 июля Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России после провала команды на чемпионате Европы. Он работал на этой должности с 2016 года.

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что Черчесов зарабатывал на посту главного тренера 2,5 миллиона евро в год, не считая премиальных доходов.

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