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Теннисист Медведев заявил, что ему жаль Джоковича

, 10:12 Источник: US Open

Теннисист Медведев заявил, что ему жаль Джоковича
Новак Джокович и Даниил Медведев, Paul Zimmer via www.imago-images/www.imago-images.de

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя победу над спортсменом из Сербии Новаком Джоковичем в финальном матче Открытого чемпионата США, отметил, что испытывает жалость к своему сопернику.

25-летний Даниил Медведев подчеркнул, что победа над Новаком Джоковичем, который ранее выиграл подряд 27 матчей в турнирах Большого шлема, придаст ему уверенности. "Не представляю, что он чувствует, но этот факт делает победу еще слаще", – отметил российский спортсмен.

Напомним, Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

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