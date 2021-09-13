Теннисист Медведев заявил, что ему жаль Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя победу над спортсменом из Сербии Новаком Джоковичем в финальном матче Открытого чемпионата США, отметил, что испытывает жалость к своему сопернику.
25-летний Даниил Медведев подчеркнул, что победа над Новаком Джоковичем, который ранее выиграл подряд 27 матчей в турнирах Большого шлема, придаст ему уверенности. "Не представляю, что он чувствует, но этот факт делает победу еще слаще", – отметил российский спортсмен.
Напомним, Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.