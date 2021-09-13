Теннисист Даниил Медведев выиграл US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в ночь на понедельник впервые в своей карьере стал победителем US Open (Открытого чемпионата США), обыграв первую ракетку мира – спортсмена из Сербии Новака Джоковича.
Матч продолжался 2 часа 15 минут. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Даниил Медведев сделал 16 эйсов, а также совершил девять двойных ошибок. Новак Джокович шесть раз подал мяч навылет, а также совершил три двойных ошибки.
Отметим, что российский теннисист, которому сейчас 25 лет, впервые в своей карьере выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open.
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