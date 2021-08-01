Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли золото Олимпиады в миксе
1 августа 2021, 15:52
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в воскресенье, 1 августа, выиграли золотые медали Олимпийских игр-2020 в Токио в миксте. За золото они боролись с соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Павлюченкова и Рублев, Веснина и Карацев сражались за победу один час 53 минуты.
Рублев и Павлюченкова выполнили девять эйсов. Им удалось реализовать два из четырёх брейк-поинтов. Они совершили одну двойную ошибку. Веснина и Карацев сделали пять эйсов и допустили две двойные ошибки. Они смогли реализовать только один из семи брейк-поинтов.
В первом сете победили Анастасия и Андрей - 6:3. Во втором- Веснина и Карацев - 7:6. Финал завершился со счетом 13:11.
У Весниной и Карацева - серебро.
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