Путин о судействе на соревнованиях по художественной гимнастике на ОИ в Токио: «Это же не военные учения какие-то»

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12 сентября 2021, 15:58

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал судейство индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.

Тогда победила израильтянка Линой Ашрам, получив 107,800 балла. Во время выступления спортсменка уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина заработала серебряную медаль.

«Это же не военные учения какие-то. Счетоводы. Дали бы хотя бы результаты, протоколы. Не дают. Ну ничего, мы крепче будем»,- высказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее гимнастка Линой Ашрам отреагировала на скандал из-за судейства индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

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