Аргументы Недели Спорт 13+

Тренер Жулин заявил, что оценивает состояние Синициной и Кацалапова перед олимпийским сезоном «на 50%»

, 12:39

Тренер Жулин заявил, что оценивает состояние Синициной и Кацалапова перед олимпийским сезоном «на 50%»
Александр Жулин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бывший чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос журналистов о том, насколько он доволен состоянием Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в преддверии олимпийского сезона.

"На 50%, поскольку у партнера была проблема со спиной", – подчеркнул Александр Жулин и уточнил, что данная травма обостряется у спортсмена уже третий год подряд, причем именно в период предсезонной подготовки.

Тренер в беседе с RT также отметил, что Синицина и Кацалапов сначала выступят на сентябрьском этапе Кубка России в Сызрани, затем они отправятся в Казахстан. Весь октябрь будет тренировочным месяцем, а затем начнется целенаправленная подготовка к выступлениям в Японии и на российском этапе Гран-при в Сочи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Происшествия

В мире

В мире

Политика

Политика