Тренер Жулин заявил, что оценивает состояние Синициной и Кацалапова перед олимпийским сезоном «на 50%»

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11 сентября 2021, 12:39

Александр Жулин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бывший чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос журналистов о том, насколько он доволен состоянием Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в преддверии олимпийского сезона.

"На 50%, поскольку у партнера была проблема со спиной", – подчеркнул Александр Жулин и уточнил, что данная травма обостряется у спортсмена уже третий год подряд, причем именно в период предсезонной подготовки.

Тренер в беседе с RT также отметил, что Синицина и Кацалапов сначала выступят на сентябрьском этапе Кубка России в Сызрани, затем они отправятся в Казахстан. Весь октябрь будет тренировочным месяцем, а затем начнется целенаправленная подготовка к выступлениям в Японии и на российском этапе Гран-при в Сочи.

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