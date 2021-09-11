Тренер Жулин заявил, что оценивает состояние Синициной и Кацалапова перед олимпийским сезоном «на 50%»
11 сентября 2021, 12:39
Бывший чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос журналистов о том, насколько он доволен состоянием Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в преддверии олимпийского сезона.
"На 50%, поскольку у партнера была проблема со спиной", – подчеркнул Александр Жулин и уточнил, что данная травма обостряется у спортсмена уже третий год подряд, причем именно в период предсезонной подготовки.
Тренер в беседе с RT также отметил, что Синицина и Кацалапов сначала выступят на сентябрьском этапе Кубка России в Сызрани, затем они отправятся в Казахстан. Весь октябрь будет тренировочным месяцем, а затем начнется целенаправленная подготовка к выступлениям в Японии и на российском этапе Гран-при в Сочи.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.