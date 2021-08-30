Перед матчем Россия - Хорватия Валерий Карпин обратился к болельщикам

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30 августа 2021, 16:56

Валерий Карпин, фото: vk.com/v_karpin

Перед матчем Россия - Хорватия главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин обратился к болельщикам. Важнейший для сборной России по футболу отбора на ЧМ-2022 матч пройдет 1 сентября в "Лужниках" в Москве.

"Нашим парням нужна максимальная поддержка, ... приходите болеть за Россию", - призвал болельщиков Валерий Карпин в Инстаграм. Более 58 тысяч болельщиков отреагировали на видеообращение наставника.

"Валера, будем болеть)))", "Газуйте", "Валерий Георгиевич - Вы супертренер!!!Вы имеете достаточно силы воли, характера и опыта, чтобы привести сборную к победам!!!Удачи!!!, мы в Вас очень верим", - ответили тренеру.

Назначение главным тренером сборной России Карпин получил 23 июля. Контракт с ним подписан до конца 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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