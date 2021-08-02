Валерий Карпин объяснил, почему покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

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2 августа 2021, 22:05 Источник: ТАСС

Валерий Карпин, фото: vk.com/v_karpin

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Теперь он только главный тренер сборной России по футболу. Назначение главным тренером сборной России Карпин получил 23 июля. Контракт с ним подписан до конца 2021 года.

Валерий Карпин объяснил, что решение уйти из наставников «Ростова» далось ему тяжело, но «так будет лучше для всех — и для ФК "Ростов", и для сборной России».

Говорят, в РФС очень хотели видеть во главе сборной Штефана Кунца. 58-летний немец – главный тренер молодёжной сборной Германии, в прошлом – известный нападающий, чемпион Европы – 1996.

АН напоминают, что на том турнире он вышел на пять минут против российской сборной, которую немцы обыграли 3:0, и успел отдать голевой пас.

В составе россиян второй тайм провёл полузащитник Валерий Карпин, а на скамейке запасных сидел вратарь Станислав Черчесов. Четверть века спустя все трое сошлись вновь – виртуально, по случаю смены тренера сборной России.

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