Аргументы Недели Спорт 13+

Евгений Савин ушел с поста менеджер сборной России по футболу

, 20:04 Источник: championat.com

Евгений Савин ушел с поста менеджер сборной России по футболу
Евгений Савин, фото с сайта rfs.ru

Менеджер Евгений Савин уходит из сборной России по футболу. О том, что Савин уходит с поста менеджера российской футбольной сборной, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Ранее в среду стало известно, что покидают медицинский штаб врачи сборной России по футболу Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

Евгений Савин занимал должность менеджера национальной сборной с 2012 года, работал в сборной России при главных тренерах Фабио Капелло, Леониде Слуцком и Станиславе Черчесове. Савин продолжит работу в РПЛ в должности Директора по проведению соревнований, которую ранее совмещал с деятельностью в национальной команде.

Безуглов ушел из-за конфликта с тренером по физподготовке, которого пригласил работать в сборную Валерий Карпин.
1 сентября сборная России по футболу под руководством Карпина сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Украинский аналитик Кирилл Сазонов: немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией»

Украинский аналитик Кирилл Сазонов: немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией»

Киеву не стоит рассчитывать на то, что европейские государства пошлют своих военных в зону конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил украинский аналитик Кирилл Сазонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью