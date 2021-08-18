Евгений Савин ушел с поста менеджер сборной России по футболу

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18 августа 2021, 20:04 Источник: championat.com

Евгений Савин, фото с сайта rfs.ru

Менеджер Евгений Савин уходит из сборной России по футболу. О том, что Савин уходит с поста менеджера российской футбольной сборной, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Ранее в среду стало известно, что покидают медицинский штаб врачи сборной России по футболу Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

Евгений Савин занимал должность менеджера национальной сборной с 2012 года, работал в сборной России при главных тренерах Фабио Капелло, Леониде Слуцком и Станиславе Черчесове. Савин продолжит работу в РПЛ в должности Директора по проведению соревнований, которую ранее совмещал с деятельностью в национальной команде.

Безуглов ушел из-за конфликта с тренером по физподготовке, которого пригласил работать в сборную Валерий Карпин.

1 сентября сборная России по футболу под руководством Карпина сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией.

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