Два врача ушли из медицинского штаба сборной России по футболу из-за конфликта с тренером

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18 августа 2021, 18:33

Эдуард Безуглов на фото слева, фото с сайта rfs.ru

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и врач Михаил Бутовский ушли из медицинского штаба команды. Причиной ухода Безуглова стали отношения с тренером по физической подготовке испанцем Луисом Мартинесом.

По информации источника «Чемпионат.com», Эдуарду Безуглову, главному врачу сборной России с 2012 года, не понравилось, что Мартинес вмешивается в работу медицинского штаба.

Испанский специалист, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, требовал от медиков х отчетов и исполнения его советов по лечению и восстановлению игроков. Михаил Бутовский работал в национальной команде с 2014 года.

Луиса Мартинеса пригласил в тренерский штаб Валерий Карпин, они ранее работали вместе в «Ростове».

1 сентября сборная России проведет домашний матч отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией.

Валерий Безуглов в 2004 году с отличием окончил Первый МГМУ имени И.М.Сеченова.

39-летний Безуглов - главный врач мужской национальной сборной команды России, председатель медицинского комитета РФС, член медицинского комитета УЕФА, преподаватель кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.

В июле 2018 года получил поощрение в виде благодарственного письма от Президента РФ Владимира Путина, в июне 2019 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

В спортивной медицине с 2008 года.

В августе 2012 года по приглашению Фабио Капелло возглавил медицинский штаб национальной сборной команды России по футболу.

В своей работе он использует наиболее современные и доказавшие эффективность методы лечения, в том числе инъекции богатой тромбоцитами плазмы.

Благодаря его усилиям в российском футболе за последние годы не было ни одного допингового скандала с участием футболистов ведущих лиг и национальной сборной.

В составе национальной сборной команды России по футболу был участником чемпионатов мира в Бразилии (2014 год) и России (2018 год), участником чемпионата Европы во Франции (2016 год) и Кубка Конфедерации в России (2017 год), работал в сборной под руководством Фабио Капелло, Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова.

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