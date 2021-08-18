Блеск и нищета Олимпиады-2020

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18 августа 2021, 17:40 Виталий МУХИН

Отзвучали фанфары, отгремели салюты – потушенный факел засвидетельствовал окончание Олимпиады 2020: пришло время чиновникам и политикам подсчитывать медали, спортсменам – премиальные, а бизнесу – убытки.

Свадьба без невесты

Нынешняя Олимпиада вызвала у меня двойственные ощущения. С одной стороны, напряженная борьба во всех без исключения соревнованиях, более десятка мировых и олимпийских рекордов в легкой атлетике, плавании, стрельбе, штанге. С другой – политические и околодопинговые скандалы, неоднозначное судейство в отдельных видах и, конечно, отсутствие болельщиков на трибунах, в связи с чем Игры чем-то напоминали бракосочетание без невесты.

В этих условиях российская сборная выступила лучше, чем ожидалась, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали, что посчитали несомненным успехом, хотя в неофициальном зачете наша команда заняла лишь пятое место.

Свою лепту в успех российской сборной внесли и спортсмены Центрального Черноземья, выигравшие 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. При этом пять из них пришлись на долю двух спортсменок – курянку Инну Дериглазову, ставшую чемпионкой в командных соревнованиях рапиристок и серебряным призером в личном зачете, и воронежскую гимнастку Ангелину Мельникову, завоевавшую одну золотую и две бронзовые медали.

Думаю, успехи россиян были бы еще более внушительными, если бы не нервотрепка, которую им пришлось испытать в преддверии Олимпиады, связанная с допинговыми скандалами, в результате чего на Игры в Токио были допущены всего 10 легкоатлетов, а остальные спортсмены были вынуждены готовиться в экстремальных (допустят – не допустят) условиях.

Было бы удивительно, если бы тема допинга не оказалась затронута в условиях, когда конкуренция на соревнованиях растет (чего только стоит победа итальянцев в мужском спринте и в эстафете 4х100 метров), а спорт все больше коммерциализируется и политизируется. И лишним свидетельством этому стали ситуации с белорусской бегуньей Тимановской, запросившей политическое убежище в Польше, и украинкой Ярославой Магучих, которая была вынуждена публично извиняться за свое совместное фото с российской прыгуньей Ласицкене.

Но если за необоснованные намеки на злоупотребления российских спортсменов запрещенными препаратами их западным коллегам пришлось извиняться, то вот за судейство в художественной гимнастике никто извиняться не стал. И этому есть целый ряд объяснений.

Просто бизнес, ничего личного

Я не большой специалист в художественной гимнастике и не могу утверждать, что в случае с израильтянкой Линой Ашрам, потерявшей во время выступления ленту, но получившей золотую медаль, имел место судейский «заговор». Но вот то, что подобное решение полностью укладывается в законы спортивного маркетинга, где регулярная смена победителей является залогом зрелищности, а, следовательно, и доходов, это факт.

Лично я удивлен даже не тому, что Дину Аверину лишили золота, а что подобным же образом не поступили и с нашими синхронистками, чьи постоянные победы для многих тоже, как бельмо на глазу.

К сожалению, хотим мы того или нет, но после того, как с легкой руки бывшего президента МОК Антонио Самаранча Олимпиады стали бизнес-проектом, законы там диктуют не спортсмены и тренеры, а те, кто привносит в них больше денег. Неслучайно многие соревнования на Играх проходят не в удобное для атлетов время, а тогда, когда это нужно американскому зрителю и американскому телевидению – кто платит, тот и заказывает музыку. Вот почему уже в ближайшее время нашим синхронисткам, скорее всего, тоже придется столкнуться с давлением на себя судейского корпуса, тем более что в их виде доля субъективизма в судействе весьма велика, а бизнес в спорте все чаще несет потери.

Обратная сторона медали

Ни для кого не секрет, что в последнее время Олимпийские игры для организаторов оборачиваются серьезными убытками, и Олимпиада в Токио не исключение. Мало того, на этот раз убытки могут стать рекордными, достигнув по данным правительственного аудита 25 миллиардов долларов, что во многом объясняется отсутствием на трибунах болельщиков и массовыми протестами японцев против проведения Игр во время пандемии коронавируса.

Неслучайно многие японские спонсоры, опасаясь негативной реакции потребителей, отказались от рекламы своей продукции на телевидении во время Олимпиады, пойдя на заведомые убытки, поскольку в противном случае их потери могли быть катастрофичными.

Пострадало и японское правительство, рейтинг которого во время Олимпиады упал до рекордно низкого уровня в 34 процента.

Самое же неприятное заключается в том, что подобная ситуация может вполне повториться. И не только во время зимней Олимпиады – 2022, но и на последующих Играх, поскольку никто не может сказать, когда пандемия закончится и не придет ли ей на смену еще какая-нибудь зараза. А это значит, что далеко не все сильнейшие спортсмены смогут из-за болезни принять в них участие, как это в Токио произошло с командой греческих синхронисток, что неизбежно приведет к снижению интереса к соревнованиям со стороны зрителей, а, следовательно, и бизнеса.

Еще одним спорным моментом является допуск к Олимпиадам детей, трансгендеров и женщин с повышенным уровнем тестостерона. Собственно, дети уже не просто участвуют в них, но и побеждают, как это произошло на соревнованиях скейтбордистов, где пьедестал оккупировали тринадцати и четырнадцатилетние «мужчины»» и «женщины». Если дело пойдет так и дальше, то не исключено появление в программе Олимпиад такого вида как «ползание младенцев на скорость» или гонок на детских колясках – родители будут в восторге!

Мне понятно стремление устроителей Олимпиад повысить их зрелищность за счет привлечения молодежи и включения в программу соревнований «дворовых» видов спорта, но тут очень велик риск превратить самый престижный спортивный форум в «проходной двор» с девальвацией основных видов и основных ценностей Олимпиад. В том числе равных условий для всех состязающихся.

Неоднозначным в этом смысле выглядит и участие в Олимпиадах трансгендеров, а также женщин с повышенным уровнем тестостерона, которым разрешили бежать в Токио спринт.

Но если тяжелоатлетка (бывший тяжелоатлет) из Новой Зеландии Лорел Хаббард особых лавров на Играх не снискала, то нигерийская бегунья Кристин Мбома с зашкаливающим уровнем мужского полового гормона завоевала в Токио серебряную медаль в беге на 200 метров. А трансгендер Ребекка Куинн и вовсе взяла золото Олимпиады в составе женской сборной Канады по футболу.

При таком положении дел не исключено, что уже на следующей летней Олимпиаде в Париже трансгендеров и мужеподобных дам в женских командах будет больше, чем самих женщин, ведь бывшим мужикам даже со средним уровнем подготовки будет гораздо проще побеждать самых талантливых дам. Таким образом, ратуя за права меньшинств, МОК рискует существенно ограничить права большинства, что в итоге может привести к исчезновению женского спорта в целом.

Возможно, я сгущаю краски, но, как говорится, тенденция налицо. Прошу понять меня правильно: я не против участия в Олимпиадах детей, трансгендеров и женщин с повышенным уровнем тестостерона, но, полагаю, что для этих категорий спортсменов стоит проводить отдельные соревнования, как это сделано для паралимпийцев. В противном случае, постоянно добавляя в ванну воды, мы рискуем затопить всю квартиру.

И кое-что о «тиффози»

Я знаю, что многие болельщики во время Олимпиады очень переживали за любимых спортсменов: радовались их победам и искренне огорчались их неудачам. Однако нашлись и такие, кто после травмы Дарьи Клишиной и четвертого места в брассе Юлии Ефимовой забросали их аккаунты оскорблениями и чуть ли не обвинениями в предательстве Родины.

По себе знаю, что самое обидное в спорте – четвертое место или, как говорят спортсмены, «деревянная медаль». Как, впрочем, и травмы, полученные накануне или в период соревнований. А таких во время Олимпиады-2020 у спортсменов из разных стран было на удивление много.

А потому я призываю болельщиков отделять котлеты от мух и быть терпимее, памятуя о том, что в древности даже заклятые враги прекращали на время Олимпиад свои войны.

А самим спортсменам, «не оправдавшим надежд» псевдоболельщиков или «тиффози», я посоветовал бы не обращать на них внимания. И еще помнить, что, если уж они выставляют себя и свою жизнь в общественное пространство, то должны быть готовыми к получению не только «пряников», но и оплеух. А желающих раздавать и то, и другое у нас еще хватает.

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