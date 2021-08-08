Эта странная Олимпиада-2020

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2021, 16:03 Виталий Мухин,

Фото из открытых источников

Вот и завершились летние Олимпийские игры в Токио, ставшие одними из самых странных в истории этих состязаний. Странности начались еще до начала Олимпийских игр, когда руководством МОК было принято решение дополнить девиз Олимпийских игр – «быстрее, выше, сильнее» словом «вместе», так толком и не пояснив, с кем вместе должны быть спортсмены, каждый из которых стремится опередить соперников в борьбе за медали.



И уж тем более нелепо было изменять девиз, проверенный годами, в условиях пандемии коронавируса, когда вход на трибуны болельщикам был заказан, а все члены спортивных делегаций ходили в масках и должны были соблюдать социальную дистанцию.



Спорт? Бизнес? Политика?



Еще одним спорным моментом оказался допуск к соревнованиям трансгендеров, а также бегуний с повышенным уровнем тестостерона, которым запретили выступать на дистанциях 400, 800 и 1500 метров, но почему-то разрешили бежать в спринте, чем некоторые из них и воспользовались, опередив женщин с нормальным уровнем мужского гормона.



Нет, я не против данных категорий людей, но считаю, что они должны соревноваться на своих собственных Олимпиадах, как это делают паралимпийцы, в противном случае нам придется в скором времени объединять в одних соревнованиях и мужчин, и женщин, и детей – уж если равенство, то во всем. Бред? Отнюдь, потому что взрослых и детей мы уже объединили. По крайней мере, в серфинге и в скейтбординге, где золотую медаль Олимпиады выиграла тринадцатилетняя японка Момиджа Нашия.



Мне понятно стремление организаторов расширить социальную базу Олимпиады и демократизировать ее, но тогда как объяснить присутствие в ее программе такого вида, как гольф, заниматься которым могут исключительно состоятельные люди? Или почему до сих пор на Олимпиадах отсутствуют шашки и шахматы хотя бы в формате «блиц», или интеллектуалам на них не место? Где тут понятие «вместе»?



Ответ может быть только один – закон на Олимпиадах сегодня диктуют не спорт, а политика и бизнес, а именно: желание организаторов заработать политический капитал, а спонсоров – как можно больше денег на рекламе своей продукции, хотя для самих устроителей Олимпиад их проведение, как правило, оборачивается убытками. Вот и после Игр в Токио они по разным подсчетам составят от 17 до 25 миллиардов долларов. Но потери были бы еще большими, если бы Олимпийские игры вообще не состоялись или были бы еще раз перенесены. А потому, спортсмены, вперед, а пандемия по боку – это бизнес, ничего личного.



И, конечно, нельзя обойти вниманием тот скандал, который вызвало судейство на соревнованиях по художественной гимнастике, где откровенно «засудили» нашу Дину Аверину, поставив на первое место израильтянку Линой Ашрам, потерявшую во время выступления ленту.



– Это позор! Просто победы русских уже всем надоели! – так кратко прокомментировала данную ситуацию главный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.



И еще это политика, добавлю я. То ли еще будет!



Преодолевая барьеры



Можно было лишь посочувствовать нашим атлетам, которые оказались вынуждены готовиться к соревнованиям под постоянной угрозой санкций со стороны международных организаций, а участвовать в Олимпиаде – в условиях невыносимой жары и жесткого карантина. И все же они победили, преодолев все трудности и показав во многих видах прекрасные результаты. Трудно даже перечислить в одном материале всех героев Олимпиады, завоевавших медали для нашей страны. И все-таки я бы выделил среди них пловца Рылова, стрелка Бацарашкину и саблистку Позднякову, ставших двукратными олимпийскими чемпионами, а также легкоатлетку Ласицкене и гимнастов Нагорного и Мельникову, приведших свои команды к олимпийскому золоту.



Но если мужская сборная по гимнастике ранее уже побеждала на олимпийском помосте, то женская команда сделала это впервые в истории. И во многом это заслуга воронежской гимнастки, капитана команды Ангелины Мельниковой, внесший решающий вклад в победу сборной России и завоевавшей попутно две бронзовые медали в личных соревнованиях.



Невозможно даже представить, каких сил и нервов стоило ей и ее тренерам Наталье Ишковой и Сергею Денисевичу подготовиться к столь ответственной роли, учитываю ту нервотрепку, которую пришлось испытать российским спортсменам накануне Олимпиады, но тем значимее и почетнее выглядит победа наших гимнасток, одержанная в непростых условиях Токио.



Ложка дегтя в бочке меда



Единственное, что меня огорчило во время их выступлений, это комментарии соревнований олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Лидии Ивановой, которая, словно ребенок конфетке, радовалась каждому промаху основных конкуренток наших девчонок и благодарила их за падения и ошибки. Казалось, если кто-то из них сломает руку или ногу, ее восторгу не будет предела.



Очевидно, данные комментарии покоробили не только меня, поскольку, как признавалась сама Иванова, многие после этого посоветовали ей «быть подобрее».



И напрасно экс-гимнастка оправдывала себя тем, что западные журналисты тоже высказываются о нас не лучшим образом. Даже если и так, это не повод уподобляться им и им подобным. Например, тем, кто уже во время Игр заявил о несправедливости допуска к Олимпиаде российских спортсменов при том, что и МОК, и WADA подтвердили «чистоту» наших атлетов и выход российского антидопингового агентства из-под опеки госструктур.



Увы, боюсь оказаться пророком, но, похоже, тема допинга еще долго будет эксплуатироваться нашими западными «партнерами», а потому надо быть готовыми к грядущим обвинениям и отвечать на них так, как когда-то отвечали советские хоккеисты на грубость со стороны своих соперников: «Смотри на табло!».



По-мужски и по-русски!



И все-таки, несмотря ни на что, наши спортсмены выстояли и доказали, что они являются одними из сильнейших в мире, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали, заняв в неофициальном командном зачете пятое место.



В этом смысле трудно понять телевизионщиков с «Матч ТВ», которые, осознав, что сборной России будет трудно занять в общем зачете третье место, тут же переобулись в старые советские «лапти» и принялись считать не золотые, а все медали, чего уже давно не делают в мире. Тем самым они враз передвинув сборную России на искомое третье место, живо напомнив мне нерадивого школьника, который, будучи не в силах решить задачу, подгоняет ее решение под нужный ответ.



И невдомек «волшебникам» с «Матч ТВ», что этим самым они не только оскорбляют спортсменов и тренеров, которые прекрасно знают цену своим победам и которым не нужны подобные подтасовки, но и подрывают доверие к самим отечественным СМИ. Тем более что план Олимпийского комитета России по золоту выполнен, а по медалям вообще перевыполнен: не место красит сборную – люди!



В этом смысле весьма показателен ответ, который дал журналисту Вячеслав Красильников, занявший в паре с Олегом Стояновским второе место в соревнованиях по пляжному волейболу. На постоянные намеки интервьюера списать их поражение в финале на его травму ноги, он сказал: «Да, травма была, но она никак не повлияла на исход матча. Просто соперники сегодня оказались сильнее».



И вот это по-мужски. И по-русски!



Вообще, мужество наших спортсменов на Олимпиаде в Токио лишний раз доказало, что даже в самых экстремальных условиях они могут соревноваться и побеждать. И в том, что в Париже они еще себя покажут, у меня нет никаких сомнений. Вот только при всей моей любви к классике не хотелось бы вместо гимна России услышать там второй концерт Рахманинова или «Богатырскую симфонию» Бородина.

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