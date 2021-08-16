Аргументы Недели → Спорт 13+

16 августа 2021, 17:24

Василий Уткин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Блогер, спортивный комментатор Василий Уткин высказал мнение о списке футболистов, вызванных Валерием Карпиным в сборную России на осенние матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Сборной России предстоят матчи с командами Хорватии, Кипра и Мальты.

Как известно, тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным не включил в состав сборной нападающего Артёма Дзюбу.

Уткин отметил, что "состав сборной, который назвал Карпин, не имеет смысла анализировать поимённо, только списком. По оценке блогера, играть за Россию "вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме".

Имея ввиду игрока "Зенита" Артёма Дзюбу Уткин напомнил, "что впереди ещё один и даже полтора тура чемпионата России, список может и расшириться".

По его оценке, "вызваны практически все дееспособные защитники". Уткин полагает, что "возможны самые разные варианты, в том числе игра в три центральных", и это "разумно". "Ради этого... вызван Кудряшов. В полузащите очевидный крен в пользу атаки. С теми, кто способен в центре защищаться, всё яснее, это понятно. В атаке столб больше не нужен. Если столб придёт в себя, он появится. Он не необходим", — написал Василий Уткин в своём Telegram-канале.

Всего в составе на осенние матчи отборочного турнира 31 футболист.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости